Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı sona erdi. İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Portekiz'in yer aldığı eşleşmeler futbolseverleri bekliyor.

ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞMELER

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri kozlarını paylaşacak. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:

İspanya - Fransa

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz

Belçika - Almanya

YARI FİNAL YOLU DA BELLİ OLDU

Çeyrek finalde tur atlayan takımların yarı finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Buna göre Hollanda-Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya-Fransa karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Belçika-Almanya eşleşmesinden çıkacak takım ise Norveç-İngiltere mücadelesinin galibiyle final bileti için mücadele edecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE NETLEŞTİ

Uluslar Ligi'nde ligler arası yükselme ve düşme mücadelesi verecek takımların eşleşmeleri de açıklandı.

B/C Ligi play-off eşleşmeleri:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail

A/B Ligi play-off eşleşmeleri:

Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler

MAÇLAR MART 2027'DE OYNANACAK

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 25 veya 27 Mart, rövanş mücadeleleri ise 28 veya 30 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek finali geçen takımlar, 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek finallerde mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 9-10 Haziran'da, üçüncülük maçı ve final ise 13 Haziran'da tek maç üzerinden oynanacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NE PUANSIZ VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile karşı karşıya geldi. Altı maçın tamamını kaybeden milliler, grubu puansız ve son sırada tamamladı.