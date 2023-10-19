EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİ: Ara tatil ne zaman, öğretmenlere var mı? MEB açıkladı!

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİ: Ara tatil ne zaman, öğretmenlere var mı? MEB açıkladı!

19.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil tarihi merak konusu olurken birçok eğitimci "Bu yıl öğretmenlere ara tatil var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminin ilk ara tatiline kısa bir süre kaldı. Peki, Ara tatil ne zaman? Ara tatil öğretmenlere var mı, kalktı mı? İşte detaylar...

Ara tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında araştırma yapıyor. 9 gün tatilin başlayacağı tarih merak edildi. İşte, MEB 2023-2024 ilk ara tatil tarihi...

ARA TATİLİ NE ZAMAN?

13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

OKULLARDA SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu! Sınav tarihleri değiştiMEB duyurdu! Sınav tarihleri değişti
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor!
Anahtar Kelimeler:
ara tatil ne zaman kasım meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.