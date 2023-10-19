2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİ: Ara tatil ne zaman, öğretmenlere var mı? MEB açıkladı!

Ara tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında araştırma yapıyor. 9 gün tatilin başlayacağı tarih merak edildi. İşte, MEB 2023-2024 ilk ara tatil tarihi...
13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.