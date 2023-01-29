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2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS burs ücretleri ne kadar? Öğrencilerin gözü bu haberde

29.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı (İOKBS) her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için düzenleniyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrencilere burs veriliyor. Yeni yılda bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman Burs ücretleri ne kadar?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS burs ücretleri ne kadar? Öğrencilerin gözü bu haberde

İOKBS adıyla da bilinen bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile birlikte lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştiriliyor ve öğrencilere 100 soru soruluyor. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Burs ücretleri ne kadar? Öğrencilerin gözü bu haberde

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2023 bursluluk sınavı tarihleri henüz belli olmadı. MEB 2023 sınav takviminin yayınlanmasıyla bursluluk sınavı tarihleri de belli olacak.

Bursluluk sınavı geçen sene 4 Eylül'de düzenlenmişti. 2023 yılında da benzer tarihte düzenlenmesi bekleniyor. Son dakika açıklaması için gözler MEB tarafına çevrildi...

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Burs ücretleri ne kadar? Öğrencilerin gözü bu haberde

2023 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 bursluluk sınavı ücretleri henüz açıklanmadı. Burs miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenir.

Burslar geçtiğimiz yıl 663 TL olarak hesaplara yatırılmıştı.

Öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burs ödeme tarihleri illere göre değişkenlik gösterir.

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Burs ücretleri ne kadar? Öğrencilerin gözü bu haberde

BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

5, 6 ve 7’nci Sınıflar için;

Türkçe 25

Matematik 25

Fen Bilimleri 25

Sosyal Bilgiler 25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar için;

Türk Dili ve Edebiyatı 25

Matematik 25

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

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