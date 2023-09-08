EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2023 MEB İOKBS SONUÇLARI EKRANI MEB.GOV.TR! İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

2023 MEB İOKBS SONUÇLARI EKRANI MEB.GOV.TR! İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

08.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS sonuçları 3 Eylül Pazar günü sınava giren İlköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle kurumun internet sitesinden sonuç sorgulama yapabilecekler. Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları için gözler MEB'de. İşte detaylar...

İOKBS Bursluluk sınavı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. İlköğretim 5,6,7,8. sınıflarda okuyan kişiler ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı ile ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

YKS 4

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liselerde yeni dönem! Detaylar belli olduLiselerde yeni dönem! Detaylar belli oldu
Okullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı duyurduOkullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Gayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyorGayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyor
Anahtar Kelimeler:
bursluluk sınav sonuçları bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak iokbs sonuçları iokbs sonuçları ne zaman açıklanacak? meb meb bursluluk sınav sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.