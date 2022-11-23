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2023 sömestr tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi

23.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Kasım'da ara tatilin bitmesiyle öğrenciler sıralarda yerlerini aldı. Şimdi ise sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2022- 2023 takviminde yer aldı. Peki 2023 sömestr tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...

2023 sömestr tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi

Bilindiği üzere ara tatil 14 Kasım itibarıyla başladı ve 21 Kasım'da son buldu. Okulların açılmasıyla gözler sömestr tatiline çevrildi. Öğrenciler, öğrenci velileri, okul çalışanları bir sonraki tatilin ne zaman başayacağını ve sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki 2023 sömestr tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri aralığında uygulanacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek.

2023 sömestr tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2022-2023 takvimi

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

14-18 Kasım birinci ara tatil

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili

17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil

16 Haziran okulların kapanması

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