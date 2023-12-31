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  4. 2023'te en çok onları konuşmuştuk! Gala kıyafetleriyle gündem olan ve 'Yok artık' dedirten ünlüler...

2023'te en çok onları konuşmuştuk! Gala kıyafetleriyle gündem olan ve 'Yok artık' dedirten ünlüler...

31.12.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yılda gala etkinliklerine katılan ünlü isimlerin kombin seçimi çok konuşuldu. Kıyafetleriyle şık bulanlarda vardı, rüküş bulunanlar da. İşte 2023'te giydikleri ile gündem olan ünlü isimler...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN KOMBİNİ

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası da yapılmıştı. Bihter galasında Farah Zeynep Abdullah tarzıyla herkesin önüne geçmişti. Abdullah'ın tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aşırı rüküş' bulunan elbisesinin fiyatı da şaşırtmıştı. Fiyatı tam olarak 124 bin 378 lira...

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TARIK EMİR TEKİN'NİN KOMBİNİ

GQ Men Of The Year ödül töreninde Taro Emir Tekin'nin tercih ettiği kombin çok konuşulmuştu. Tekin'nin kombinini Nuri Alço'ya benzetenler bile olmuştu.

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SONGÜL ÖDEN'NİN KOMBİNİ

"Atatürk" filminin galasında Songül Öden'nin tercih ettiği elbise çok konuşulmuştu.

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BESTEMSU ÖZDEMİR'İN İLGİNÇ KOMBİNİ

"Nefes-Yer Eksi İki" filminin galasında Bestemsu Özdemir'in kıyafeti oldukça ilginç bulunmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

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DEMET ÖZDEMİR'İN AYAKKABILARI

"Dünyayla Benim Aramda" galasında Demet Özdemir'in giydiği ayakkabıların yükseliği çok konuşulmuştu.

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2023 Hande Ataizi
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