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  4. 2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF! YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, 2. tercihler ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF! YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, 2. tercihler ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

01.09.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS ek tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar üniversite kayıt sürecinin bugün sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. 28 Ağustos'ta başlayan süreç bugün sona eriyor. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS ek tercihleri ile ilgili detaylar üniversite kayıtlarının bugün sona erecek olması nedeniyle merak konusu oldu. Üniversite tercih sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin o okul ve programlara belgelerini tamamlayıp kayıt süreci içinde başvuru yapmaları gerekiyor. 2023 YKS ek tercih kılavuzu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte YKS ek tercihlerine dair detaylar...

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS terichlerinin ardından başlayan üniversite kayıt süreci bugün (1 Eylül 2023 Cuma) sona eriyor. 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başladı. Süreç 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayırları ise bugün sona erecek.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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