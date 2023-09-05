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  4. 2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF! YKS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF! YKS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

05.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS ek tercih kılavuzu ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. İkinci şansı değerlendirmek isteyen kişilerin, gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, 2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS ek tercih tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada 2023 YKS ek tercih işlemleri var. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS terichlerinin ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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