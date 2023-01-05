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2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? 2023 seçimiyle tarihi değişmişti...

05.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tarihleri, sınava girecek yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da YKS tarihini sorguluyor. Bilindiği üzere YKS oturumları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihine denk gelmiş ve bu nedenle tarihleri değiştirilmişti. Son olarak, seçime ilişkin açıklama yapıldı. Peki 2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? 2023 seçimiyle tarihi değişmişti...

AYT, TYT ve YDT oturumlarını kapsayan YKS tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Güncel açıklama için gözler ÖSYM'ye çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Seçim tarihlerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır."

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? 2023 seçimiyle tarihi değişmişti...

YKS NE ZAMAN?

Seçim ve sınav tarihleri denk geldiğinden dolayı 2023 ÖSYM sınav takvimi kaldırıldı. Henüz YKS tarihleri belli değil. Resmi kurumlardan güncel açıklama bekleniyor.

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? 2023 seçimiyle tarihi değişmişti...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu ÖSYM'nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Öğrenciler ÖSYM'nin adresine, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

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