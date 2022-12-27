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2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte? ÖSYM'den 2023 üniversite sınavı için açıklama bekleniyor!

27.12.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takviminin kurum tarafından geri çekilmesi sebebiyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere sınav, AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 üniversite sınavı hakkında detaylar...

2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte? ÖSYM'den 2023 üniversite sınavı için açıklama bekleniyor!

2023 YKS sınavının tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından yayımlanan bilgilerde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'nin ise 18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Kurum, seçimler dolayısıyla ÖSYM sınav takvimi geri çekilmişti. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte yapılacak?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyuruldu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

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YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinin değiştiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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