2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte? ÖSYM'den 2023 üniversite sınavı için açıklama bekleniyor!

2023 YKS sınavının tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından yayımlanan bilgilerde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'nin ise 18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Kurum, seçimler dolayısıyla ÖSYM sınav takvimi geri çekilmişti. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS hangi tarihte yapılacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyuruldu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinin değiştiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

