2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl? ÖSYM tercih sonuçları ekranı!

YKS tercih sonuçları açıklandı. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'ye giren milyonlarca aday sınav sonuçlarını sorguluyor. İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranı...
Adaylar YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.
YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilebilecek. Adaylar YKS tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
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TYT, AYT ve YDT sınavından aldıkları puanlar ile üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirdi.
Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül ve elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.