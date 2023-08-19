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2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl? ÖSYM tercih sonuçları ekranı!

19.08.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. İşte YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS tercih sonuçları açıklandı. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'ye giren milyonlarca aday sınav sonuçlarını sorguluyor. İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları ekranı...

Adaylar YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilebilecek. Adaylar YKS tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE KAYITLARTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT, AYT ve YDT sınavından aldıkları puanlar ile üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül ve elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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