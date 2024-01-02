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  4. 2024'e tatsız başladı: Ünlü oyuncu Deniz Uğur, sedye üzerinde eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi paylaştı! Birimizin ayağa kalkıp...

2024'e tatsız başladı: Ünlü oyuncu Deniz Uğur, sedye üzerinde eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi paylaştı! Birimizin ayağa kalkıp...

02.01.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener ve kızı Mina'nın Influenza'ya yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Geceyi hastanede geçiren ünlü oyuncu sedye üzerinde bitkin görünen bir fotoğrafını paylaştı.

2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-kocayı canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener bir süre önce nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde Erdinç Gülener ile mutlu bir evlilik sürdüren Uğur, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

'Adını Feriha Koydum', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Kırgın Çiçekler', 'Zalim İstanbul' ve 'Demir Kadın: Neslican' gibi yapımlarda rol alan oyuncunun son paylaşımı dikkat çekti.

'EŞİM, KIZIM VE BEN HASTANEDEYDİK'

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, yeni yıla tatsız girdi. Ünlü oyuncu, kendisinin, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle eşi Erdinç Gülener'in ve kızı Mina'nın Influenza'ya yakalandığını duyurdu.

Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp şunları dile getirdi:

"Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin."

deniz uğur


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