2024 Eurovision'da İsrailli Eden Golan'ı şoke eden anlar! Şarkı söylemeye başlayınca...

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, Filistin'e destek, İsrail'e ise tepki gösterileri altında devam etti. Üniversitelerde öğrencilerin eylemleri devam ederken, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer alması da tepki çekmişti. Yarışmanın düzenlediği İsveç'in Malmö kentindeki Stortorget Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, eylem gerçekleştirmişti.

SEYİRCİLER PROTESTO ETMİŞTİ

İkinci yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edilmişti.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Hollanda’yı temsil eden Joost Klein ise perşembe gecesi gerçekleştirilen ikinci yarı finalin ardından yapılan basın toplantısında İsrail temsilcisi Golan’ın yanında olmaktan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmek için yüzünü Hollanda bayrağıyla kapatmıştı.Basın toplantısından bir gazeteci İsrailli temsilciye, katılımıyla diğer yarışmacılar için de bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı yönünde bir soru yöneltmiş, konferansın moderatörü İsrailli katılımcıya, “Dilerseniz cevap vermek zorunda değilsiniz” demişti. Hollandalı müzisyen Klein de bayraklı protestosuna ara vererek “Neden” diye bağırmıştı.

GÖREVDEN ÇEKİLDİ

Eurovision şarkı yarışmasında Norveç’i temsil eden Alessandra Mele, İsrail’in Eurovision’da yer almasını protesto ederek, Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi.

FİNALDE PROSTESTOLAR DEVAM ETTİ

Eurovision şarkı yarışmasının finalinde İsrail'i temsil eden Eden Golan'ı protesto devam etti. Golan şarkısını söylerken seyirciler tarafından yuhalandı.







