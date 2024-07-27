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2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtüsü skandalı! Katılmasına izin vermediler, şapka taktı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 12:11
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Fransa’nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil edecek Fransız koşucu Sounkamba Sylla’nın açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi tepki çekti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda başörtüsü skandalı! Katılmasına izin vermediler, şapka taktı...

Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil edecek Sounkamba Sylla'nın geçen hafta sosyal medya hesabından başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurması üzerine tepkiler büyüdü.

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ÇÖZÜM BULUNDU

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Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtti.

Bakan Oudea-Castera "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Oudea-Castera Fransız sporcu ile "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

ŞAPKA TAKTI

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Öte yandan Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıkladı. Fransız koşucu Sylla ise konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." ifadesi yer aldı.

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen, Fransa olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.

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