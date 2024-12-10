2024 yılında Google’da en çok bu dizileri ve oyuncuları aradık: Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri...

Google 2024 Arama Trendleri listeleri açıklandı. 2024 Yılının Arama Trendleri listeleri, 7 ana başlıktan oluşuyor: Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular…

Türkiye’deki Google kullanıcıları arasında en çok aranan diziler de merak edildi.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının 2024 yılında Google’da en çok aradıkları diziler şöyle:

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

2024 yılında Google’da en çok aranan oyuncular da şu şekilde:

Hazar Ergüçlü

Gamze Özçelik

Kadir İnanır

Erdal Beşikçioğlu

Demet Evgar

Yılmaz Erdoğan

Uraz Kaygılaroğlu

Settar Tanrıöğen

Ali Burak Ceylan

Serkan Keskin