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  4. 2024 yılında Google’da en çok bu dizileri ve oyuncuları aradık: Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri...

2024 yılında Google’da en çok bu dizileri ve oyuncuları aradık: Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 14:23
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Google 2024 Yılının Arama Trendleri listeleri açıklandı. Google 2024 yılında Türkiye’de en çok arananları kategoriler halinde listeledi. İşte Türkiye’deki internet kullanıcılarının 2024’te Google’da en çok aradıkları diziler...

2024 yılında Google’da en çok bu dizileri ve oyuncuları aradık: Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri...

Google 2024 Arama Trendleri listeleri açıklandı. 2024 Yılının Arama Trendleri listeleri, 7 ana başlıktan oluşuyor: Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular…

Türkiye’deki Google kullanıcıları arasında en çok aranan diziler de merak edildi.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının 2024 yılında Google’da en çok aradıkları diziler şöyle:

Gaddar
Kızıl Goncalar
İnci Taneleri
Hudutsuz Sevda
Şahane Hayatım
Deha
Mahsun J
Bahar
Prens
Bir Gece Masalı

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2024 yılında Google’da en çok aranan oyuncular da şu şekilde:
Hazar Ergüçlü
Gamze Özçelik

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Kadir İnanır
Erdal Beşikçioğlu
Demet Evgar
Yılmaz Erdoğan
Uraz Kaygılaroğlu
Settar Tanrıöğen
Ali Burak Ceylan
Serkan Keskin

Anahtar Kelimeler:
Google
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