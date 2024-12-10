2024 yılında Google’da en çok bu dizileri ve oyuncuları aradık: Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri...

Google 2024 Arama Trendleri listeleri açıklandı. 2024 Yılının Arama Trendleri listeleri, 7 ana başlıktan oluşuyor: Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular…
Türkiye’deki Google kullanıcıları arasında en çok aranan diziler de merak edildi.
Türkiye’deki internet kullanıcılarının 2024 yılında Google’da en çok aradıkları diziler şöyle:
Gaddar
Kızıl Goncalar
İnci Taneleri
Hudutsuz Sevda
Şahane Hayatım
Deha
Mahsun J
Bahar
Prens
Bir Gece Masalı
2024 yılında Google’da en çok aranan oyuncular da şu şekilde:
Hazar Ergüçlü
Gamze Özçelik
Kadir İnanır
Erdal Beşikçioğlu
Demet Evgar
Yılmaz Erdoğan
Uraz Kaygılaroğlu
Settar Tanrıöğen
Ali Burak Ceylan
Serkan Keskin
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