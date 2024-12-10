Kızıl Goncalar yeni bölümüyle yine yıktı geçti! Senarist Şükrü Necati Şahin'in Altın Kelebek'teki konuşması TT oldu! 'Demek bu yüzden...'

Yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği NOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada en çok konuşanlar arasında olmayı başaran Kızıl Goncalar son bölümüyle yine ortalığı yıktı geçti.

Dizinin son bölümünün ardından akıllara senarist Şükrü Necati Şahin'in Altın Kelebek'teki konuşması geldi ve Şahin her cümlesiyle TT olmayı başardı.

Altın Kelebek'in 50. yılına Kızıl Goncalar damga vurdu ve en iyi erkek oyuncu, en iyi senarist ve en iyi yönetmen olmak üzere 3 ödül birden diziye gitti.

EN İYİ SENARİST SEÇİLDİ

Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin, "En İyi Senarist" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşma ile sosyal medyayı sallamayı başardı. Şahin’in annesi de dini gerekçelerle okula gönderilmemiş ama babası annesine hep saygı duymuş.

Dizide de aynı şekilde; Cüneyd'in de Zeynep'i okula gönderme çabası tıpkı senaristin cümlelerine benzetildi. İşte Şükrü Necati Şahin'in o açıklamaları;

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

''Ben dini gerekçelerle ilkokula gönderilmeyen bir kadın mı olayım? Şanslıydım, annem de şanslıydı çünkü babam annemi çok sevdi ve saydı. Aile huzurumuz babamın bu kararına bağlıymış. Bu ülkeyi ve dünyayı kadınların değiştireceğine inanmadım. Ve bu ödülü rahmetli annem başta olmak üzere ama daha da çok onun kadar şanslı olamayan bu ülkenin Kızıl Goncalar'ına ithaf ediyorum.''

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada senaristin bu açıklamalarına; 'şimdi daha iyi anladım bu senaryonun neden bu kadar iyi ve kaliteli olduğunu', 'demek bu yüzden izlediğimiz bu hikayede bu kadar gerçekti' gibi yorumlar yapıldı.

ÖZLEM GÜRSES SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kızıl Goncalar'ın son bölümüne gazeteci Özlem Gürses konuk oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyt ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakteri canlı yayında Özlem Gürses'le tarikatlar konusunu tartıştı. O sahne ise gecenin en en çok konuşulanlarından oldu.