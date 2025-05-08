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2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı açıldı! 2025 AGS başvuruları ücreti ne kadar? 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır? 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 MEB AGS sınavı başvuru kılavuzu…

Giriş Sınavı (AGS) için başvurular başladı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınav, KPSS’nin yerine geçerek Milli Eğitim Akademisi’ne kabul için önemli bir adım olacak. ÖSYM üzerinden erişime açılan başvuru ekranıyla birlikte, adaylar başvuru süreci ve ücretleri hakkında bilgi arıyor. AGS, başvuru ücreti ne kadar? 2025 AGS başvurularının detayları haberimizde…

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı açıldı! 2025 AGS başvuruları ücreti ne kadar? 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır? 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 MEB AGS sınavı başvuru kılavuzu…
Sedef Karatay

2025 Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) öğretmen adayları ilk kez bu yıl girecek. Akademi Giriş Sınavı, başvuru ekranının açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuruları 20 Mayıs 2025’te sona erecek. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

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AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2025 başvurularının 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacağını duyurdu. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmesinde belirleyici olacak.

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 saat 10.45’ten itibaren şu yollarla yapabilecek:

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,
  • ÖSYM’nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden,
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile.

Başvuru sürecinde adayların, sisteme güncel bilgilerini doğru şekilde girmesi gerekiyor. ÖSYM, başvuru işlemlerinde hata yapılmaması için kılavuzun dikkatlice incelenmesini öneriyor.

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AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, AGS başvuru ücreti 570 TL olarak belirlendi.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2025’te açıklanacak.

Adaylara, AGS’de 80 çoktan seçmeli soru için 110 dakika, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) ise 50 soru için aynı süre tanınacak.

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MEB AGS HAKKINDA DETAYLAR

2025 Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) , öğretmen adaylarının branşlarına göre değerlendirileceği iki oturumlu bir sınav olacak.

Sınav; biyoloji, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği, coğrafya, fen bilimleri, fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, imam hatip lisesi meslek dersleri gibi birçok branşı kapsıyor.

AGS ve ÖABT puanlarının yüzde 50’si alınarak MEB-AGS puanı hesaplanacak.

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