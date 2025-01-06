2025 Altın Küre Ödülleri'nde Zendaya, elmas yüzüğüyle iddiaları alevlendirdi

2025 Altın Küre Ödülleri yine gündeme damgasını vurdu. Zendaya, 2025 Golden Globes’da göz alıcı Louis Vuitton görünümüyle adından söz ettirdi.

Luca Guadagnino’nun Challengers filmindeki rolüyle aday gösterilen Zendaya geceden eli boş dönse de en çok konuşulan isim olmayı başardı.

Louis Vuitton elbisesi ve yeni bob saç modeli kesinlikle dikkatleri üzerine çekerken, herkesin konuşmasını sağlayan ise sol elindeki göz kamaştırıcı yüzüktü. Birçok kişi sol göğüs kafesinin üst kısmına yakın bir yerde küçük bir 't' harfi dövmesi olduğunu da fark edince sosyal medyada bunu konuşmaya başladı.

Zendaya'nın ödül törenine dev bir pırlanta yüzükle katılması Tom Holland ile nişanlandığı iddialarını güçlendirdi. 28 yaşındaki Zendaya ve Holland, 2021'den beri sevgili.

Zendaya ve Holland sosyal medyada da gündem oldu. Fanlar "Ohhh, kesinlikle nişanlı. Gerçekten sakin kalmaya ve kendimi kaybetmemeye çalışıyorum", "Gözlerime inanamıyorum nişan mı?" yorumları yapıldı.