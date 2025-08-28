2025 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS sınav giriş yerleri belli oldu!

2025 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar için heyecan dorukta. ÖSYM, sınav yerlerini duyurdu ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, sınav yerleri nasıl sorgulanır? KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini ÖSYM’nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden, 28 Ağustos 2025 saat 14:00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle temin edebilir.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2025 takvimine göre, KPSS Lisans Sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi oturumları ise iki gün sürecek:

1. Gün Oturumu: 13 Eylül 2025

2. Gün Oturumu: 14 Eylül 2025