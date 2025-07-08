2025 LGS lise taban puanları ve yüzdelikler: LGS'de kaç tercih yapabileceğim? Tercih ekranındaki yeşil, mavi, kırmızı ne anlama geliyor?

15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen LGS sınavının ardından gözler 11 Temmuz’da açıklanacak sonuçlara çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, hayallerindeki liselere yerleşmek için tercih sürecine hazırlanıyor. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin taban puanları ile başarı sıralamaları, adayların en çok merak ettiği konular arasında.

LGS SONUÇLARI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ve başarı sıralamaları, adaylar ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri için il ve ilçe bazındaki taban puanları araştırıyor.

2025 LGS TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini henüz yayımlanmadı. Bu bilgiler, ilk tercihlerin yapılmasının ardından e-okul üzerinden erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 2024 LGS taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak gerçekleştirecek. Tercih ekranında il, ilçe ve okul türü seçilerek ilgili liseler görüntülenebilecek.

2025 LİSE TABAN PUANLARI (2024 VERİLERİ)

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce: 488,705

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca: 491,796

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce: 494,202

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca: 497,468

İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce: 488,403

İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi / İngilizce: 481,775

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi: 483,94

Ankara Pursaklar Fen Lisesi: 488,705

Ankara Fen Lisesi: 494,503

Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 482,906

İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi: 449,879

İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi: 494,202

İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi: 469,34

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi: 480,229

İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi: 477,108

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi: 491,669

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI OLACAK?

Öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için ilk etapta en fazla 5 tercih yapabilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okul, öğrencinin ikamet adresine bağlı kayıt alanından seçilecek. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

YEŞİL, MAVİ, KIRMIZI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeşil: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okullar.

Mavi: Komşu kayıt alanındaki okullar.

Kırmızı: İl içindeki diğer kayıt alanları veya il dışındaki okullar.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Toplamda 20 tercih hakkı bulunuyor.