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2025 LGS maratonu sona erdi: Tercihler yapılacak, yerleştirme sonuçları beklenecek! İşte okulların taban puanları...

2025 LGS tamamlandı, öğrenciler soru ve cevapları bekliyor. Sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanacak, lise tercihleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2025 LGS maratonu sona erdi: Tercihler yapılacak, yerleştirme sonuçları beklenecek! İşte okulların taban puanları...
Çiğdem Sevinç

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran Pazar günü tamamlandı. Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve yurt dışında 13 merkezde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler iki oturumda ter döktü. İlk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başladı. Sınav 12.50 itibarıyla sona erdi.

Sınavın tamamlanmasının ardından gözler MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler doğru-yanlış hesaplamalarıyla puanlarını tahmini olarak belirlemeye çalışıyor. Bu süreçte, lise tercihleri için referans olacak taban puanlar ve yüzdelik dilimler de merak konusu oldu.

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2025 LGS TABAN PUANLARI HENÜZ AÇIKLANMADI

2025 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz yayımlanmadı. MEB'in tercih süreci başladıktan sonra güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri erişime açması bekleniyor. Bu süreçte adaylar, geçtiğimiz yılın yani 2024’e ait taban puanları ve başarı sıralamalarını e-Okul sistemi üzerinden inceleyerek tercih listelerini hazırlayabilecek.

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SINAV SONUÇLARI VE TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

LGS 2025 sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta duyurulacak.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanacak.

Adaylar, bu süreçte MEB'in yayımlayacağı resmi duyuruları takip ederek tercihlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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