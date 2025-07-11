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2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına yapılacak tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Detaylar haberimizde...

2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? 1

TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci için hazırlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, 'www.meb.gov.tr' adresinde yayımlandı. Ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE 'POZİTİF AYRIMCILIK'

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı.

2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? 2

Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecekler. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise 'kayıt alanında' olarak tercih edebilecekler.

OKUL VE ŞUBE DENGESİ GÖZETİLEREK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANACAK

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? 3

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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