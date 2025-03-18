2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 18 Mart Salı açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu! MSÜ sonuç sorgulama ekranı ve tarih detayları…

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü adayların erişimine sunulacak. Şubat ayında gerçekleşen sınavın ardından optik değerlendirme sürecini tamamlayan ÖSYM, sonuçları duyurmak için son hazırlıklarını yapıyor. Adaylar, sonuçlara T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla ulaşabilecek.

SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bazı adaylar, MSÜ 2025 sonuçlarının duyurulan tarihten önce açıklanma ihtimalini merak ediyor. Ancak ÖSYM’den bu konuda resmi bir erken açıklama bildirimi gelmedi. Kurum, sonuçların planlandığı gibi 18 Mart’ta yayımlanacağını belirtti. Geçmiş yıllarda da genellikle takvime sadık kalındığı göz önüne alındığında, erken bir duyuru beklenmiyor.

MSÜ SONUÇLARI SAAT KAÇTA ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı saati henüz netleştirmedi. Ancak önceki yıllarda yapılan duyurular baz alındığında, sonuçların genellikle sabah 10.00 civarında erişime açıldığı biliniyor. Adayların, gün içinde ÖSYM’nin resmi kanallarını takip etmeleri öneriliyor.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını öğrenebilir:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifrenizi girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra “Sonuçlar” sekmesinden MSÜ 2025 sınav sonucunuzu kontrol edin.

Ayrıca, ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden de aynı bilgilerle sorgulama yapılabiliyor. ÖSYM, adaylara fiziksel sonuç belgesi göndermeyecek; internet üzerinden ilan edilen sonuçlar resmi tebliğ niteliği taşıyor.

SONUÇ BELGESİ KONTROL SİSTEMİ NEDİR?

ÖSYM, sınav sonuçlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi’ni devreye aldı. Her sonuç belgesinin alt kısmında, sistem tarafından rastgele oluşturulan bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu yer alıyor. Adaylar, bu kodu kullanarak belgelerinin doğruluğunu https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki ilgili sayfadan kontrol edebilir.