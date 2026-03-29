2026 Dünya Kupası öncesi Amerika’da "Türkiye" sesleri yükseliyor! "İtalya'dan bile güçlü..."

Dünya futbolunun kalbi 2026’da Amerika kıtasında atacakken, ABD basınından Ay-Yıldızlılarımıza yönelik çarpıcı bir itiraf geldi. ESPN yorumcuları, Kosova'yı geçtiğimiz taktirde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda aynı grupta yer alacağımız A Milli Takımımız için "korku" dolu ama bir o kadar da övgü dolu analizler paylaştı.

ABD BASININDA TÜRKİYE ALARMI! "HER YERDE TÜRKLER VAR, TURNUVA ONLARIN EVİNDE GİBİ GEÇECEK!"

2026 Dünya Kupası öncesi Amerika’da "Türkiye" sesleri yükseliyor. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN’in yorumcuları, aynı grupta yer aldığımız Ay-Yıldızlıların gücüne dikkat çekerek ABD için tehlike çanlarının çaldığını vurguladı. Gabriel Marcotti başta olmak üzere yorumcular, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi süper yeteneklerin İtalya’dan bile daha iyi bir hücum hattı oluşturduğunu iddia etti.

"HER YERDE TÜRKLER VAR! ABD TÜRKİYE'NİN KENDİ EVİ GİBİ..."

Venezuelalı eski futbolcu ve futbol yorumcusu Alejandro Moreno,"Türkiye çok uzağımızda değil. Stüdyodan çıktığımızda, Hartford caddelerinde bile korku uyandırıyor. Ve gerçekten bu turnuvada ev sahibi gibi olacaklar. Her yerde Türkler var. ABD, Türkiye'nin kendi evi gibi. Bu da ABD-Türkiye maçında avantajın kimde olduğunu ortaya koyuyor. Grupta ABD'nin en büyük rakibi Türkiye olacak. Avustralya ve Paraguay maçlarından tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosuna fark yaratan pek çok isim var. ABD savunmasını nasıl zorlayacaklarını pek çok maçta gördük."

OLAY MONTELLA SÖZLERİ! "TEK ZAYIF NOKTA..."

"Amerika Birleşik Devletleri'nin grupta isteyeceği son takımın Türkiye olacağını söylemeniz gerekir. Kosova'yı her gün, bütün gün alırdın. Türkiye'nin Dünya Kupası oynamasının üzerinden uzun zaman geçti evet ama bu kez inanılmaz yetenekli bir jenerasyon yakalamış durumdalar. Belki de bulabileceğimiz tek zayıf noktaları bir İtalyan koçları olması. Montella benim için zayıf nokta."

"TÜRKİYE'NİN HÜCUM HATTI İTALYA'DAN BİLE GÜÇLÜ"

ESPN’in deneyimli ismi Gabriel Marcotti, Türkiye’nin hücum gücünü Avrupa devleriyle kıyaslayarak çıtayı en tepeye koydu. Marcotti, "Adil olmak gerekirse, Türkiye muhtemelen İtalya'dan daha iyi hücum oyuncularına sahip; Arda Güler, Kenan Yıldız ve diğer seçenekler ama aynı zamanda üzerinizde baskı var" diyerek Milli Takımımızın yaratıcılığına hayran kaldığını gizlemedi.

"EV SAHİBİ BİZ DEĞİL, TÜRKİYE OLACAK!"

Yorumcuların ortaklaştığı en dikkat çekici nokta ise tribün gücü oldu. Amerika’daki Türk nüfusu ve taraftar tutkusuna değinen ESPN yorumcuları, "Her yerde Türkler var. ABD tribünlerinde kendilerini evlerinde gibi hissedecekler. Turnuva sanki Türkiye’nin ev sahipliğinde oynanacak gibi bir atmosfer bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun, ev sahibi ABD için psikolojik bir dezavantaj yaratabileceği de gelen yorumlar arasında.

MONTELLA KARARINI VERDİ! TEK İSİM FARKLI...

Teknik direktör Vincenzo Montella, Romanya karşısında sergilenen oyunun devamlılığını sağlamak adına kadro istikrarına önem veriyor. beIN SPORTS muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre; Romanya 11'inden sadece bir isim değişiyor. Dinlendirilme kararı alınan Mert Müldür'ün yerine, savunma güvenliği ve tecrübesiyle ön plana çıkan Zeki Çelik ilk 11'e monte edilecek.