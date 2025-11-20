2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya'yı tanıyalım!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın arkasında ikinci sırada bitiren A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için play-off’a çıkacak. Millilerimizin yarı final turundaki rakibi ise Romanya oldu. Teknik direktörleri Lucescu olan Roman Milli takımını gelin birlikte tanıyalım. İşte Romanya’nın elemeler performansı…

ROMANYA’NIN DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARINDAKİ PERFORMANSI!

Romanya Milli Takımı Dünya Kupası elemelerinde 5 takımlı E grubunda yer aldı. Romanlar, grupta oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Romanya 0-1 Bosna Hersek

San Marino 1-5 Romanya

Avusturya 2-1 Romanya

Romanya 2-0 Kıbrıs

Kıbrıs 2-2 Romanya

Romanya 1-0 Avusturya

Bosna Hersek 3-1 Romanya

Romanya 7-1 San Marino

LUCECSCU İLE PERFORMANSLARI!

2024 yılında Lucescu'nun gelişiyle Romanya’nın performansı;

16 maç

11 galibiyet

1 beraberlik

4 mağlubiyet

39 atılan gol

17 yenen gol

LUCESCU’YA KARŞI KARNEMİZ ZAYIF!

Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı. Öte yandan Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık. İşte sonuçlarımız…

1985: Türkiye 1-3 Romanya

1985: Romanya 3-0 Türkiye (Hazırlık Maçı)

1983: Türkiye 1-1 Romanya

KADROLARINDA TANIDIĞIMIZ İSİMLER VAR! HAGI, DRAGUS…

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, daha önce 7 kez Dünya Kupası’na katıldı ve en son 1998 turnuvasında yer aldı. Tarihlerinde iki kez çeyrek final oynama başarısı gösteren ekip, 2026 elemelerinde Süper Lig’de forma giyen oyunculara da görev verdi.

İşte kadrolarındaki tanıdık isimler…

Alanyaspor’dan Ianis Hagi, Çaykur Rizespor’dan Valentin Mihaila, Gaziantep FK’den Deian Sorescu ve Eyüpspor’dan Denis Draguș milli takım kadrosunda yer alırken, PSV Eindhoven’dan Dennis Man ise Romanya’nın hücumdaki en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.

En değerli oyuncuları:

• Andrei Rațiu - 12m euro (Rayo Vallecano)

• Dennis Man - 10m euro (PSV)

• Darius Olaru - 7.5m euro (FSCB)

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak.