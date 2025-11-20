2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya'yı tanıyalım!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın arkasında ikinci sırada bitiren A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için play-off’a çıkacak. Millilerimizin yarı final turundaki rakibi ise Romanya oldu. Teknik direktörleri Lucescu olan Roman Milli takımını gelin birlikte tanıyalım. İşte Romanya’nın elemeler performansı…
Romanya Milli Takımı Dünya Kupası elemelerinde 5 takımlı E grubunda yer aldı. Romanlar, grupta oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Romanya 0-1 Bosna Hersek
San Marino 1-5 Romanya
Avusturya 2-1 Romanya
Romanya 2-0 Kıbrıs
Kıbrıs 2-2 Romanya
Romanya 1-0 Avusturya
Bosna Hersek 3-1 Romanya
Romanya 7-1 San Marino
2024 yılında Lucescu'nun gelişiyle Romanya’nın performansı;
16 maç
11 galibiyet
1 beraberlik
4 mağlubiyet
39 atılan gol
17 yenen gol
Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı. Öte yandan Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık. İşte sonuçlarımız…
1985: Türkiye 1-3 Romanya
1985: Romanya 3-0 Türkiye (Hazırlık Maçı)
1983: Türkiye 1-1 Romanya
Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, daha önce 7 kez Dünya Kupası’na katıldı ve en son 1998 turnuvasında yer aldı. Tarihlerinde iki kez çeyrek final oynama başarısı gösteren ekip, 2026 elemelerinde Süper Lig’de forma giyen oyunculara da görev verdi.
İşte kadrolarındaki tanıdık isimler…
Alanyaspor’dan Ianis Hagi, Çaykur Rizespor’dan Valentin Mihaila, Gaziantep FK’den Deian Sorescu ve Eyüpspor’dan Denis Draguș milli takım kadrosunda yer alırken, PSV Eindhoven’dan Dennis Man ise Romanya’nın hücumdaki en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.
En değerli oyuncuları:
• Andrei Rațiu - 12m euro (Rayo Vallecano)
• Dennis Man - 10m euro (PSV)
• Darius Olaru - 7.5m euro (FSCB)
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak.
