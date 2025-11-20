SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya'yı tanıyalım!

Milli Takımımızın ABD, Kanada ve Meksika’nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası’nda yer alabilmek adına play-off serisinde çıkacağı maçlar belli oldu. Ay-Yıldızlı temsilcimiz yarı final turunda evinde Romanya ile finale çıkma mücadelesi verecek. Öte yandan Türkiye’nin finaldeki olası rakibi ise Slovakya - Kosova eşleşmesi galibi. Peki yarı finaldeki rakibimiz Romanya nasıl bir takım? Bu tura nasıl geldi? Lucescu’nun performansı nasıl işte yanıtları…

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya'yı tanıyalım!
Burak Kavuncu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın arkasında ikinci sırada bitiren A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için play-off’a çıkacak. Millilerimizin yarı final turundaki rakibi ise Romanya oldu. Teknik direktörleri Lucescu olan Roman Milli takımını gelin birlikte tanıyalım. İşte Romanya’nın elemeler performansı…

ROMANYA’NIN DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARINDAKİ PERFORMANSI!

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 1

Romanya Milli Takımı Dünya Kupası elemelerinde 5 takımlı E grubunda yer aldı. Romanlar, grupta oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Romanya 0-1 Bosna Hersek
San Marino 1-5 Romanya
Avusturya 2-1 Romanya
Romanya 2-0 Kıbrıs
Kıbrıs 2-2 Romanya
Romanya 1-0 Avusturya
Bosna Hersek 3-1 Romanya
Romanya 7-1 San Marino

LUCECSCU İLE PERFORMANSLARI!

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 2

2024 yılında Lucescu'nun gelişiyle Romanya’nın performansı;

16 maç
11 galibiyet
1 beraberlik
4 mağlubiyet
39 atılan gol
17 yenen gol

LUCESCU’YA KARŞI KARNEMİZ ZAYIF!

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 3

Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı. Öte yandan Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık. İşte sonuçlarımız…

1985: Türkiye 1-3 Romanya
1985: Romanya 3-0 Türkiye (Hazırlık Maçı)
1983: Türkiye 1-1 Romanya

KADROLARINDA TANIDIĞIMIZ İSİMLER VAR! HAGI, DRAGUS…

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 4

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, daha önce 7 kez Dünya Kupası’na katıldı ve en son 1998 turnuvasında yer aldı. Tarihlerinde iki kez çeyrek final oynama başarısı gösteren ekip, 2026 elemelerinde Süper Lig’de forma giyen oyunculara da görev verdi.

İşte kadrolarındaki tanıdık isimler…

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 5

Alanyaspor’dan Ianis Hagi, Çaykur Rizespor’dan Valentin Mihaila, Gaziantep FK’den Deian Sorescu ve Eyüpspor’dan Denis Draguș milli takım kadrosunda yer alırken, PSV Eindhoven’dan Dennis Man ise Romanya’nın hücumdaki en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.

En değerli oyuncuları:

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 6

• Andrei Rațiu - 12m euro (Rayo Vallecano)
• Dennis Man - 10m euro (PSV)
• Darius Olaru - 7.5m euro (FSCB)

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya yı tanıyalım! 7

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lucescu'dan ilk değerlendirme! "Türkler'i çok iyi tanıyorum...''Lucescu'dan ilk değerlendirme! "Türkler'i çok iyi tanıyorum...''
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya oldu!A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turundaki rakibimiz Romanya oldu!
Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye Mircea Lucescu Vincenzo Montella son dakika milli takım Ianis Hagi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.