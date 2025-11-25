SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! Milli takımımız katılırsa 4.torbada yer alacak

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya ile eşleşen Türkiye eşleşmeyi geçerse Slovakya-Kosova galibi ile final mücadelesine çıkacak. Temsilcimizin final etabından da galip ayrılması durumunda ise Dünya Kupasında hangi torbada yer alacağı belli oldu.

2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! Milli takımımız katılırsa 4.torbada yer alacak
Burak Kavuncu

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için verdiği mücadele kapsamında önce Romanya ile yarı-final mücadelesine çıkarken, turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.

OLASI TORBAMIZ BELLİ OLDU!

2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! Milli takımımız katılırsa 4.torbada yer alacak 1

FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.

TURNUVA KURALLARI

2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! Milli takımımız katılırsa 4.torbada yer alacak 2

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saay kırmızı kart bekledi! 3 dakika sonra gol yedi...G.Saay kırmızı kart bekledi! 3 dakika sonra gol yedi...
G.Saray'da bir garip yedek kulübesi! Ege Araç sabah maçtan çıkıp geldi...G.Saray'da bir garip yedek kulübesi! Ege Araç sabah maçtan çıkıp geldi...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye son dakika dünya kupası milli takım FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.