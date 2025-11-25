2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! Milli takımımız katılırsa 4.torbada yer alacak

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için verdiği mücadele kapsamında önce Romanya ile yarı-final mücadelesine çıkarken, turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.

OLASI TORBAMIZ BELLİ OLDU!

FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.

TURNUVA KURALLARI

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.