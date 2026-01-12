Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray’da hücum hattındaki sorunlar kritik maçlarla birlikte daha görünür hale geldi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle Süper Kupa finali başta olmak üzere son dönemde gol yollarında beklenen üretkenliği yakalayamadı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Takımın en önemli silahlarından Mauro Icardi’nin yaşadığı form düşüşü, hücumdaki sıkıntıların temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Arjantinli golcünün kilo fazlası ve yeni sözleşme konusunda belirsizlik yaşaması, performansına da yansıdı. Bu süreçte Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen’in yokluğunu daha net hissetmeye başladı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Nijerya, yarı finalde 14 Ocak’ta Fas ile karşılaşacak. Bu maçın kaybedilmesi halinde 17 Ocak’ta üçüncülük mücadelesi oynanacak, galibiyet durumunda ise final 18 Ocak’ta yapılacak. Bu tabloya göre Osimhen’in Galatasaray’a dönüşünün en erken 18 Ocak’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız golcünün takıma katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 16 maçta görev aldı ve 12 gol kaydederek hücumdaki önemini net biçimde ortaya koydu. Nijeryalı yıldızın dönüşü, Galatasaray’ın forvet hattındaki sorunlara çözüm olması açısından büyük önem taşıyor.