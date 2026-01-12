SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray’da forvet hattındaki sıkıntı kritik maçlarda daha da hissedilir hale geldi. Icardi’nin form düşüşü ve Osimhen’in Afrika Kupası’ndaki yokluğu hücum gücünü zayıflatırken, Nijeryalı yıldızın takıma dönüşü belli oldu. İşte detaylar...

Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da hücum hattındaki sorunlar kritik maçlarla birlikte daha görünür hale geldi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle Süper Kupa finali başta olmak üzere son dönemde gol yollarında beklenen üretkenliği yakalayamadı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Victor Osimhen in dönüş tarihi belli oldu! 1

Takımın en önemli silahlarından Mauro Icardi’nin yaşadığı form düşüşü, hücumdaki sıkıntıların temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Arjantinli golcünün kilo fazlası ve yeni sözleşme konusunda belirsizlik yaşaması, performansına da yansıdı. Bu süreçte Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen’in yokluğunu daha net hissetmeye başladı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Victor Osimhen in dönüş tarihi belli oldu! 2

Nijerya, yarı finalde 14 Ocak’ta Fas ile karşılaşacak. Bu maçın kaybedilmesi halinde 17 Ocak’ta üçüncülük mücadelesi oynanacak, galibiyet durumunda ise final 18 Ocak’ta yapılacak. Bu tabloya göre Osimhen’in Galatasaray’a dönüşünün en erken 18 Ocak’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız golcünün takıma katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 16 maçta görev aldı ve 12 gol kaydederek hücumdaki önemini net biçimde ortaya koydu. Nijeryalı yıldızın dönüşü, Galatasaray’ın forvet hattındaki sorunlara çözüm olması açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların maliyeti ortaya çıktıFenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların maliyeti ortaya çıktı
Yarışmaya damga vurdu! 500 bin TL'lik Messi sorusuYarışmaya damga vurdu! 500 bin TL'lik Messi sorusu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nijerya son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.