2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki ödülün Güney Afrikalı hukukçu Navanethem “Navi” Pillay'a verildiğini duyurdu. Komite, Pillay'ın barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmalarını ödülün gerekçesi olarak gösterdi.

Komite, Pillay'ın uluslararası hukuk ve barışın geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının yargılanmasına yönelik süreçlerde önemli rol oynadığını belirtti.

ULUSLARARASI MAHKEMELERDE GÖREV YAPTI

Navi Pillay, kariyeri boyunca Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini üstlendi ve yakın zamana kadar BM'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarıyla ilgili Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'na başkanlık etti.

Komite, özellikle Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki çalışmalarına dikkat çekti. Pillay'ın etkili olduğu süreçte, tecavüz ve cinsel şiddetin insanlığa karşı suç ve soykırım kapsamında değerlendirilebileceğine ilişkin önemli hukuki ilkelerin oluşturulmasına katkı sağlandığı belirtildi. Aynı davada, soykırıma teşvik suçlamasının propaganda yoluyla işlenmesine ilişkin de önemli bir hukuki dönüm noktası yaşandı.

“BARIŞ ADALET GEREKTİRİR”

Nobel Komitesi, ödül kararını açıklarken uluslararası hukuk sisteminin büyük bir baskı altında olduğuna da dikkat çekti. Hukukun üstünlüğünün barışın sağlanması ve çatışmaların şiddete başvurulmadan çözülebilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Komite açıklamasında, “Barış adalet gerektirir” ifadelerine yer verildi.

Pillay'ın devletleri ve ulusal liderleri sorumlu tutmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü ve şiddet ile çatışma mağdurları için uluslararası hukuk mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

2026 Nobel Ödülleri'nin para ödülü ise 12 milyon İsveç kronu olarak belirlendi. Bu miktar yaklaşık 1,1 milyon euroya karşılık geliyor.

“HUKUKİ MEKANİZMALAR SAVAŞ VE ŞİDDETİ ÖNLEYEBİLİR”

Frydnes, uluslararası hukuk mekanizmalarının yalnızca suçların cezalandırılmasında değil, savaş ve şiddetin önlenmesinde de önemli bir işleve sahip olduğunu belirtti.

Komiteye göre Pillay’in çalışmaları, uluslararası hukuk kurumlarının güçlendirilmesine ve ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması ilkesinin desteklenmesine katkı sağladı.

Nobel Barış Ödülü, uluslararası barışın geliştirilmesine yönelik çabaların yanı sıra insan haklarının korunması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları da onurlandırıyor.