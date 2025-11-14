2026 YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: 2026 sınav takvimi açıklandı

Milyonlarca öğrencinin ve memur adayının merakla beklediği 2026 ÖSYM sınav takvimi henüz resmi olarak yayımlanmadı. YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi kritik sınavların tarihleri için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrilmiş durumda.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl 2025 ÖSYM sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde duyurulmuştu. Bu gelenek doğrultusunda 2026 takviminin de Kasım ayının ikinci haftasında, yani önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyordu. Milyonların beklediği son dakika haberi geldi.

ÖSYM DUYURDU: İŞTE 2026 SINAV TARİHLERİ

2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin duyuru sabah saatlerinde geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada “ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi”ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri kullanıldı ve sınav takvimi açıklandı.

HANGİ SINAVLAR ETKİLENİYOR?

2026 yılında yapılacak başlıca sınavlar şunlar:

YKS

KPSS

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı)

YDS / YÖKDİL (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)