'2030'dan geldim' demişti! Zaman Yolcusu Noah'ın söyledikleri bir bir gerçekleşiyor, işte son iddiaları

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda anlattığı olaylarla ilgili net tarihler vermişti. İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

'GÖRME ENGELLİ KİŞİLER GÖREBİLECEK'

Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti. Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.

CAMKII proteini böylece daha önce vücutta kan damarlarının nasıl büyüyüp geliştiğine dair bilinmeyen bir süreci aydınlattı. Retina gözde ışığı algılayan bölge olarak biliniyor ve retinanın bu görevi yerine getirebilmesi için oksijen ve besine ihtiyaç duyan kan damarları kilit rol üstleniyor. Yetişkinlerde kan damarları herhangi bir değişiklik göstermiyor olsa da bazı göz vakalarında kontrolsüz şekilde büyüme görülüyor. Kontrolsüz büyüme de retinada hasara yol açıyor ve bu sebeple kısmi görme kaybı ve körlükle sonuçlanabiliyor.