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'2030'dan geldim' demişti! Zaman Yolcusu Noah'ın söyledikleri bir bir gerçekleşiyor, işte son iddiaları

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 08.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

2030 yılından günümüze geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah, gelecekte yaşanacak olaylarla ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Tarihlerle açıklama yapan ve gelecekle ilgili dergi sayfaları de paylaşan Noah, ABD'nin yeni başkanının kim olacağını açıklamıştı. Şu ana kadar yaptığı açıklamaların birer birer gerçekleştiği gözleniyor. İşte Noah'ın gerçekleşen ve yeni açıkladığı son iddiaları...

'2030'dan geldim' demişti! Zaman Yolcusu Noah'ın söyledikleri bir bir gerçekleşiyor, işte son iddiaları

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda anlattığı olaylarla ilgili net tarihler vermişti. İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

'GÖRME ENGELLİ KİŞİLER GÖREBİLECEK'

Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti. Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.

CAMKII proteini böylece daha önce vücutta kan damarlarının nasıl büyüyüp geliştiğine dair bilinmeyen bir süreci aydınlattı. Retina gözde ışığı algılayan bölge olarak biliniyor ve retinanın bu görevi yerine getirebilmesi için oksijen ve besine ihtiyaç duyan kan damarları kilit rol üstleniyor. Yetişkinlerde kan damarları herhangi bir değişiklik göstermiyor olsa da bazı göz vakalarında kontrolsüz şekilde büyüme görülüyor. Kontrolsüz büyüme de retinada hasara yol açıyor ve bu sebeple kısmi görme kaybı ve körlükle sonuçlanabiliyor.

Tim Curtis önderliğindeki araştırma ekibi kontrolsüz büyümeyi durdurmak, normale dönmesini sağlamak ve böylece görme bozukluklarını tedavi etmek için yeni bir yöntem keşfetmiş oldu.

'YÜRÜME ENGELLİ KİŞİLER ÇİPLE YÜRÜYEBİLECEK'

Noah'ın bir diğer iddiası ise Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisinin hayata geçirileceğiydi.

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Melbourne kentindeki Austin Health'de görev yapan uzmanlar, felç sebebiyle vücudunu hareket ettiremeyen kişilerin sağlık sorunlarından kurtulabilmelerini sağlayacak yeni bir yöntem bulduklarını duyurdu.

Ekip, omurga yaralanması sebebiyle felç olan on üç hastaya, travma bölgesinin altında yer alan sinirleri, omurga yaralanmasının üzerinde bulunan sinirlerle birleştirmeyi, sinir transfer tedavisi adı verilen yoğun fizyoterapi yöntemiyle sağladı.

Her bir sinir transferi yaklaşık 2 saat sürdü. 2 yıl boyunca devam eden tedavi sonucunda her bir hasta kollarını oynatabilmeyi, avuç içlerini kapatabilecek kadar hareket etmeyi, kendi kendine yemek yemeyi ve elektronik eşyaları kullanabilmeyi başardı. Bu yöntemin felç sebebiyle yürüme engeli olan bireylerde de uygulanabileceği düşünülüyor.

Noah daha önce de Şubat 2019'da ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemiş ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamıştı.

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Yaşanan gelişmeler dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle:

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

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2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacak.

İnsan benliği bilgisayara aktarılabilecek ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımları atılmış olacak.

İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak.

2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak.

Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak.

Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

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