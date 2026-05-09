YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

208 yıllık 'Olcak Dede' geleneği: Dualar edilip kurbanlar kesildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde 208 yıllık Olcak Dede geleneği kapsamında yüzlerce çiftçi, kurban kesip yemek yedi, birlikte dua etti.

208 yıllık 'Olcak Dede' geleneği: Dualar edilip kurbanlar kesildi

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde Gözlübaba Dağı'nın zirvesinde toplanan çiftçiler, 'Olcak Dede' geleneğine göre yanlarında getirdikleri 37 küçükbaşı kurban olarak kesti. Kadınlar kazanlarda yemekler hazırladı.

Öğle namazı sonrası yapılan bereket ve şükür duasının ardından yemekler yenildi. Dindarlı'nın yanı sıra çevre kırsal mahallelerden de katılımın olduğu etkinlikte; çiftçiler, gelecek yıl tekrar bir araya gelmek için birbirlerine söz verdi.

208 yıllık Olcak Dede geleneği: Dualar edilip kurbanlar kesildi 1

Eski Dindarlı Mahallesi muhtarı Yahya Birgili, 'Olcak Dede' geleneğinin iki asrı aşkın bir zamandan beri gerçekleştirildiğini belirtip, "Bu gelenek dedelerimiz zamanından beri yapılmakta. Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü olur. Yağmur yağmadığı yıllarda yağmur duası da yaparız.

208 yıllık Olcak Dede geleneği: Dualar edilip kurbanlar kesildi 2

Bol yağışlı olduğu yıllarda bereket ve şükür duası için bir araya geliriz. Buraya gelen çiftçiler bütçelerine göre yanlarında mutlaka yiyecek getirir, birlikte yenir" dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin gastronomi haritası “lezzet noktası” projesiyle dünyaya açılıyorTürkiye'nin gastronomi haritası “lezzet noktası” projesiyle dünyaya açılıyor
Kalbini seven bu balığı yesin! Ünlü kardiyolog en vitaminli balık diyerek açıkladıKalbini seven bu balığı yesin! Ünlü kardiyolog en vitaminli balık diyerek açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.