Kalbini seven bu balığı yesin! Ünlü kardiyolog en vitaminli balık diyerek açıkladı

Omega-3 yağ asitleriyle kalp ve damar sağlığını destekleyen balıklar, uzmanlara göre düzenli beslenmenin en önemli parçalarından biri. Prof. Dr. Muhammet Keskin, özellikle Türkiye’de sık tüketilen bazı balıkların kalp sağlığı açısından çok değerli olduğunu belirterek en faydalı türleri ve doğru pişirme yöntemlerini anlattı.

“EN FAYDALI BALIKLARDAN BİRİ HAMSİ”

Prof. Dr. Keskin’e göre listenin ilk sırasında hamsi bulunuyor. Marmara ve Karadeniz kıyılarında avlanan hamsinin, omega-3 açısından oldukça güçlü bir balık olduğunu belirten Keskin, bazı ithal balıklardan bile daha yüksek değerlere sahip olabileceğini söyledi.

Ancak uzman isme göre burada en kritik nokta pişirme yöntemi. Keskin, özellikle hamsi tavanın sağlıklı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hamsinin kızartılması, içerisindeki faydalı omega-3 yağlarının büyük kısmını yok ediyor. Derin yağda pişirme nedeniyle balığın faydası azalırken zararlı hale gelme riski de artıyor.” Uzmanlara göre hamsinin en sağlıklı tüketim şekilleri buğulama

fırınlama ve ızgara olarak öne çıkıyor.

OMEGA-3 DEPOSU: SARDALYA

Prof. Dr. Keskin’in listesinde ikinci sırada sardalya yer aldı. Sardalyanın yalnızca omega-3 açısından değil, D vitamini bakımından da oldukça zengin olduğunu belirten Keskin, bazı araştırmalarda sardalyanın omega-3 seviyesinin hamsiden bile yüksek çıktığını ifade etti. Uzmanlara göre düzenli sardalya tüketimi kalp sağlığını destekleyebiliyor, damar yapısını koruyabiliyor ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabiliyor.

“USKUMRUNUN CİVA ORANI DÜŞÜK”

Listenin üçüncü sırasında ise uskumru bulunuyor. Prof. Dr. Keskin, uskumrunun omega-3 bakımından güçlü balıklardan biri olduğunu ancak ithal çiftlik uskumrularında aynı faydanın görülmeyebileceğini söyledi.

Uskumrunun en önemli avantajlarından birinin düşük cıva oranı olduğunu belirten Keskin, derin su balıklarında ağır metal riskinin arttığını hatırlattı.

PALAMUT İÇİN “YAĞLI VE FAYDALI” VURGUSU

Dördüncü sırada yer alan palamut için de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Keskin, özellikle deniz palamutlarının oldukça yağlı ve besleyici olduğunu söyledi. Palamutun çoğu zaman kuru bir balık gibi düşünüldüğünü ancak aslında sağlıklı yağlar açısından zengin olduğunu belirten uzman isim, av sezonunda tüketilen doğal palamutların kalp dostu seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

ÇİFTLİK BALIĞI UYARISI

Prof. Dr. Muhammet Keskin, çiftlik balıkları konusunda da önemli bir detaya dikkat çekti. Balığın beslendiği yemlerin omega-3 açısından düşük olması halinde balığın besin değerinin de düştüğünü belirten Keskin, bu nedenle doğal ortamda yaşayan balıkların daha avantajlı olabileceğini söyledi.

Somon, levrek ve alabalığın da sağlıklı seçenekler arasında yer aldığını belirten Keskin, özellikle ithal çiftlik somonlarının yetişme koşullarının her zaman net bilinmediğini ifade etti.