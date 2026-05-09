Türkiye'nin gastronomi haritası “lezzet noktası” projesiyle dünyaya açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle kent genelinde belirlenen 46 gastronomi durağı; tantuniden kebaba, cezeryeden kerebiçe, sokak lezzetlerinden marina çevresindeki modern restoranlara kadar Mersin’in çok katmanlı mutfak hafızasını festival rotasına taşıyacak.

Mersin’de festival atmosferi bu yıl yalnızca konser salonlarında, sergi alanlarında ve etkinlik merkezlerinde değil; şehrin çarşılarında, tarihî sokaklarında ve mutfak kültürünü yaşatan mekanlarında da hissediliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomiyi kültürel deneyimin önemli bir parçası haline getiren çalışmalar doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin lezzet duraklarında birini ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada gastronomi turizmi, yerel mutfak hafızası ve “Lezzet Noktası” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gastronomi Artık Turizmin Ana Motivasyonlarından

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada gastronominin artık başlı başına bir seyahat motivasyonu haline geldiğine dikkat çekerek insanların bir şehri yalnızca görmek için değil; o şehrin mutfağını deneyimlemek, yerel tatlarını keşfetmek ve hikâyesini sofrada hissetmek için de ziyaret ettiğini vurguladı.

Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdiğini belirten Ersoy, hedefin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını; ziyaretçinin deneyimini güçlendirmek, şehirlerde daha uzun süre konaklamasını sağlamak ve yerel esnafa daha fazla katkı sunmak olduğunu ifade etti. Ersoy, gastronomi turizminin kültürü, ekonomiyi ve destinasyon gelişimini bir araya getiren önemli alanlardan biri haline geldiğini kaydetti.

“Lezzet Noktası” Projesiyle Şehirlerin Hafızası Görünür Hale Geliyor

Türkiye’nin gastronomi alanında son derece güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 81 ilin her birinin kendine özgü mutfak hafızasına, tariflerine, ürünlerine ve geleneklerine sahip olduğunu söyledi.

Fine dining restoranlardan sokak lezzetlerine kadar çok katmanlı bir gastronomi çeşitliliği bulunduğunu belirten Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerin de her geçen gün daha görünür hale geldiğini dile getirdi.

Bu anlayışla hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesinin, Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli ve en kalıcı gastronomi çalışmalarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, projeyi yalnızca bir restoran listesi olarak görmediklerini vurguladı.

Projenin şehirlerin gastronomi hafızasını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve ziyaretçiyi doğrudan o şehrin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modeli olduğunu belirten Ersoy, her şehirde yerel mutfağı en doğru şekilde temsil eden işletmelerin titiz bir değerlendirme süreciyle belirlendiğini ifade etti.

Şefler, Akademisyenler ve Gastronomi Profesyonelleri Sahada

Lezzet Noktası seçkilerinin oluşturulmasında alanında uzman şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurullarının şehir şehir çalıştığını belirten Ersoy, bu sayede hem kalite standardının korunduğunu hem de şehirlerin gerçek gastronomi kimliğinin doğru biçimde yansıtıldığını kaydetti.

Seçkilerde yalnızca modern restoranların değil; şehrin hafızasını taşıyan esnaf lokantalarının, çarşı ustalarının, kebapçıların, kahvaltıcıların, tatlıcıların ve sokak lezzetlerinin de yer aldığını aktaran Ersoy, önemli olanın şehrin hikâyesini, ürününü ve kültürünü yaşatan mekanların görünür olması olduğunu ifade etti.

Mersin’in Mutfak Kültürü Tüm Yönleriyle Festival Rotasında

Bakan Ersoy, Mersin’de bu yıl Lezzet Noktası seçkisinde 46 restoranın yer aldığını belirterek tantuni, kebap, ciğer ve kuşgözü lahmacun gibi sokak lezzetlerinden künefe, kerebiç ve cezerye gibi yerel tatlılara kadar Mersin mutfağının güçlü örneklerinin seçkide bulunduğunu söyledi.

Aile restoranları, deniz ürünleri restoranları, marina çevresindeki modern mekanlar ve deneyim odaklı gastronomi tesislerinin de seçkide yer aldığını kaydeden Ersoy, böylece Mersin’in mutfak kültürünü bütün yönleriyle yansıtan güçlü bir gastronomi profilinin ortaya çıktığını ifade etti.

Gastronomi Projesine Ünlü İsimler Eşlik Ediyor

Bu yıl Mersin’de gastronomi projesinin ev sahipliğini gazeteci ve yazar Ebru Erke üstlenirken şefler Claudio Chinali, Burak Zafer Sırmaçekici ve Melih Demirel festival boyunca Mersin’in gastronomi deneyimini tanıtacak.

Gastronomi içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ile Food & Travel yazarı Mehmet Tel de festival kapsamındaki çalışmalara eşlik edecek.

Şehirlerimizin Kültürel Hafızasını Dünyaya Anlatmayı Sürdüreceğiz

Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin kültürel mirasını sanat, gastronomi ve turizmle birlikte daha güçlü şekilde dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirten Bakan Ersoy, gastronominin şehirlerin kültürel kimliğini taşıyan en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti.