21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Aşk-ı Memnu final, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Aşk-ı Memnu final, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 21 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları...

21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (14 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

14 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 KADER BAGLARI FOX

10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 KARDESLERIM ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 STAR ANA HABER STAR TV

10 KADER BAGLARI FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 KARDESLERIM ATV

7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 KADER BAGLARI FOX





