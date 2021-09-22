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21 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

22.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül Salı Ada Masalı, MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Masumlar Apartmanı gibi yapımlar yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

21 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

21 Eylül Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Aman Reis Duymasın, Show TV’de İçimizden Biri, Star TV’de Ada Masalı, TRT 1'de Masımlar Apartmanı, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde yarıştı.

21 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

21 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok hangi yapımların izlendiği henüz açıklanmadı. Dünün reytingleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan Türk Sineması “Aman Reis Duymasın”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Masumlar Apartmanı” yer aldı.

Fox TV’de ilk kez seyirciyle buluşan “Evlilik Hakkında Her Şey” ise 7. sırada yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey” yer aldı.

21 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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