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21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google'den 21 Haziran Doodle'ı

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HABER  | 21.06.2019 04:10 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 21 Haziran'a özel Doodle hazırladı. Google'nin ana sayfasında, renkli dünya karesi yer aldı. Doodle tasarımındada mavi ve yeşil renklerin hakim olması ön plana çıkarken ve palmiye ağacı dikkat çekti. Peki, yaz gün dönümü nedir? İşte, en uzun gün olarak bilinen 21 Haziran yaz gün dönümüne dair merak edilenler...

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google'den 21 Haziran Doodle'ı

Google, 21 Haziran yaz gündönümü için Doodle yaptı. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, bu Doodle ile karşılaştı. Yaz gündönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarı kürede yazın, güney yarı kürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.

21 HAZİRAN'DA NE OLUYOR?

En uzun gün sadece kuzey yarı küreyi değil, aynı zamanda güney yarı küreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarı kürede kış başlamaktadır. Güney yarı küre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerkeni güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarı kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarı kürede)
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarı kürede)
21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarı kürede)

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21 haziran Google doodle yengeç dönencesi yaz gün dönümü

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