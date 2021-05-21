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21 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | Bu hata kim birinci oldu, kim elendi?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
21.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 21 Mayıs Cuma günü puan duruma göre birinci belli olacak. En çok puanı alarak birinci olan yarışmacı, Zuhal Topal’la Sofrada programında birinci olacak.

21 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | Bu hata kim birinci oldu, kim elendi?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında her gün birbirinden lezzetli yemekler, özenle hazırlanarak kayınvalidelerin beğenisine sunuluyor. Gün gün puanları toplayan yarışmacılar, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında birincilik için yarışıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 MAYIS PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 21 Mayıs puan durumu henüz netleşmedi. Yemek tadımlarının arkasından puan durumu ve birinci belli olacak.

ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal’la Sofrada programında Elif Hanım yarıştı.Puan durumu akşam saatlerinde açıklanacak. Zuhal Topal’la Sofrada programında puan durumu belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.

Elif Hanım’ın bir önceki menüsü ise şöyleydi;

Tavuk Çorbası

Sebzeli Tavuklu Börek

Mumbar

Mor Lahana Salatası

Sac Kavurma

Şehriye Pilavı

Mevsim Salatası

Cevizli Milföy Baklavası

İncir Tatlısı

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

17 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları

Güray Yaprak ve kayınvalidesi Ayşe Yaprak

18 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları

Merve Güven ve kayınvalidesi Hülya Güven

19 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları

Tuğçe Karataş ve kayınvalidesi Kezban Karataş

20 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları

Elif Özhan ve kayınvalidesi Şükran Özhan

21 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları

Fadime Çay ve görümcesi/manevi kayınvalidesi Derya Şengül


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Anahtar Kelimeler:
FOX Zuhal Topal
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