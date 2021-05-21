21 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | Bu hata kim birinci oldu, kim elendi?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında her gün birbirinden lezzetli yemekler, özenle hazırlanarak kayınvalidelerin beğenisine sunuluyor. Gün gün puanları toplayan yarışmacılar, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında birincilik için yarışıyor.
Zuhal Topal'la Sofrada 21 Mayıs puan durumu henüz netleşmedi. Yemek tadımlarının arkasından puan durumu ve birinci belli olacak.
Zuhal Topal’la Sofrada programında Elif Hanım yarıştı.Puan durumu akşam saatlerinde açıklanacak. Zuhal Topal’la Sofrada programında puan durumu belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.
Elif Hanım’ın bir önceki menüsü ise şöyleydi;
Tavuk Çorbası
Sebzeli Tavuklu Börek
Mumbar
Mor Lahana Salatası
Sac Kavurma
Şehriye Pilavı
Mevsim Salatası
Cevizli Milföy Baklavası
İncir Tatlısı
17 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları
Güray Yaprak ve kayınvalidesi Ayşe Yaprak
18 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları
Merve Güven ve kayınvalidesi Hülya Güven
19 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları
Tuğçe Karataş ve kayınvalidesi Kezban Karataş
20 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları
Elif Özhan ve kayınvalidesi Şükran Özhan
21 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları
Fadime Çay ve görümcesi/manevi kayınvalidesi Derya Şengül
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