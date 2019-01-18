21 Ocak Süper Kanlı Ay Tutulması nereden izlenebilecek? Süper Kanlı Ay Tutulması kaç saat sürecek?

21 Ocak günü gerçekleşecek Süper Kanlı Ay Tutulması özellikle fotoğraf tutkunları tarafından büyük heyecanla bekliyor. Dünya'nın Güneş'in önünden geçtiğinde ışığın aya ulaşması engelleyeceği ve Ay kırmızı renge bürüneceği Süper Kanlı Ay Tutulması'nın etkileyici şekilde fotoğraflanabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte Süper Kanlı Ay Tutulması'nı fotoğraflamak isteyenler için bazı öneriler...

21 Ocak Kanlı Ay Tutulması fotoğrafı için 5 tüyo

Nadir olarak yaşanan Kanlı Ay Tutulması, kırmızı renge bürünen Ay’ın büyüleyici görüntüsüne tanıklık etmek isteyenlere kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Fotoğraf tutkunların da dört gözle beklediği bu eşsiz doğa olayının unutulmayacak karelerini yakalamaları için efsane fotoğrafçı Canon elçisi David Noton ipuçlarını paylaşıyor.

2019 yılının ilk “Süper Kanlı Ay” olarak adlandırılan Kanlı Ay Tutulması 21 Ocak günü erken saatlerde gerçekleşecek. Türkiye’nin batısından sadece tutulmanın yarısının gözlemlenebileceği Süper Kanlı Ay gününde, Dünya Güneşin önünden geçtiğinde ışığın aya ulaşması engellenecek ve Ay kırmızı renge bürünecek.

Canon elçisi ve ünlü manzara fotoğrafçısı David Noton, doğa olayını fotoğraflarken akılda tutulması gereken en önemli tavsiyelerini paylaştı.

1- BİLİNMEYENLERİ ÖĞRENMEK İÇİN ADRES, DOĞRU UYGULAMALAR Güneşin gökyüzündeki pozisyonu, günün herhangi bir saatinde enleme ve mevsime göre çok değişiklik gösteriyor. Oysa Ay’ın gök kubbedeki ilerleyişi, dünyanın karmaşık oval yörüngesince yönetiliyor. Ay’ın gökyüzünde görünür olduğu süre ve izlediği güzergah büyük değişiklik gösteriyor. Ay’ın yörüngesini doğru hesaplayan aplikasyondan faydalanmak büyük bir önem taşıyor. Uygulama olarak Ay’ın doğma ve batma zamanlarını, rotasını gösteren Photographer’s Ephemeris; gökyüzündeki Ay’ın pozisyonuna dair kapsamlı bilgiler için ise Photopills yardımcı oluyor.

2- OPTİMUM ZUM DEĞERLİ BİRLİ LENSE YATIRIM YAPIN Bu eşsiz doğa olayını fotoğraflarken iki seçenek bulunuyor. Manzara karesi çekiyor gibi geniş çekim kullanımı yapılabiliyor ya da karede aya odaklanarak ay yüzeyindeki asteroidlerin açtığı her kraterin görülmesinin sağlanabiliyor. İkinci seçeneği tercih etmek isteyenler, yaklaşık 600 mm netleme mesafeli bir full frame DSLR makineye uzun bir telefoto lensi ile kullanarak elde edebiliyor. Özellikle, EF 200-400mm f/4L IS USM Ext.1.4 x lensli Canon EOS R ile inanılmaz güzellikte canlı kareler yakalanabiliyor. Geniş açılı çekimlerin vazgeçilmez lensleri ise 1,4 x ve 24-70mm f2.8 L III.

3- EN UFAK DETAYI YAKALAMAK İÇİN BİR TRİPOD KULLANIN Gökyüzünde hızla hareket eden Ay’ı yakalamak oldukça zor bir hale geliyor. Bu çekim için uzun bir lensin kullanılması gerektiği için olası en iyi fotoğrafın çekilebileceği güçte bir tripoda yatırım yapılması gerekli.

4- İYİ KARE İÇİN DÜŞÜK IŞIKTA YÜKSEK PERFORMANS SERGİLEYEN FOTOĞRAF MAKİNESİ SEÇİN Ay’ı ışık kaynağı olarak kullanmayı tercih edenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans sergileyen fotoğraf makinesi seçmeleri… Çünkü; Ay’ın yansıttığı ışık miktarı oldukça az olmasına rağmen yüzeyi, parlak oluyor. Canon EOS-1D X Mark II, EOS 5D Mark IV veya EOS R düşük ışık performanslı ortamlarda yüksek kaliteli kareler yakalama fırsatı sunuyor.