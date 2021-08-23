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22 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

23.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ağustos Pazar akşamı MasterChef Türkiye, İkimizin Sırrı, Seneye Bu Zamanlar, Savaş Gemisi gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları izleyiciler TİAK tarafından paylaşıldı.

22 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

22 Ağustos Pazar akşamı Kanal D'de Savaş Gemisi, ATV'de İkimizin Sırrı, Show TV'de Korkusuz Korkak, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Hükümet Kadın 2, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

22 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği İkimizin Sırrı, üçüncülüğü ise FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise İkimizin Sırrı yer aldı.

22 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

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