22 Aralık 2024 Pazar Akşamı Televizyon Yayın Akışı: Hangi diziler saat kaçta başlıyor?

22 Aralık Pazar akşamı, popüler televizyon kanallarında birbirinden heyecanlı diziler ve programlar izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi ünlü kanalların yayın akışında hangi diziler yer alıyor, hangi yapımların saat kaçta başlayacağı hakkında tüm detayları sizler için derledik.
Bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek, popüler yapımların son durumları neler? 22 Aralık 2024 tarihli yayın akışında dikkat çeken diziler ve programlar hakkında merak ettiklerinizi bulabileceğiniz bilgiler burada!
Bu akşam Show TV'de Deha'nın yeni bölümü var.
Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın 2. bölümü olacak.
Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Sandık Kokusu-Tekrar
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Bir Gece Masalı
15:30
Can Borcu
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
İnci Taneleri
16:30
Annem Ankara
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15:15
Leyla
16:30
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30
Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40
Yedi Numara
7:20
Alpaslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Yaşam Başka Yerde
13:20
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14.25
Lingo Türkiye
18:00
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat
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