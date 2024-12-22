22 Aralık 2024 Pazar Akşamı Televizyon Yayın Akışı: Hangi diziler saat kaçta başlıyor?

22 Aralık Pazar akşamı, popüler televizyon kanallarında birbirinden heyecanlı diziler ve programlar izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi ünlü kanalların yayın akışında hangi diziler yer alıyor, hangi yapımların saat kaçta başlayacağı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek, popüler yapımların son durumları neler? 22 Aralık 2024 tarihli yayın akışında dikkat çeken diziler ve programlar hakkında merak ettiklerinizi bulabileceğiniz bilgiler burada!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de Deha'nın yeni bölümü var.

Now'da ise çok merak edilen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın 2. bölümü olacak.

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Siyah Kalp

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Sandık Kokusu-Tekrar

15:30

Deha-Tekrar

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

Deha- Yeni Bölüm

00:15

Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12:10

Bir Gece Masalı

15:30

Can Borcu

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

14:45

İnci Taneleri

16:30

Annem Ankara

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15:15

Leyla

16:30

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- Yeni Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Ada Masalı

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sen Ağlama İstanbul

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30

Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40

Yedi Numara

7:20

Alpaslan: Büyük Selçuklu

10:00

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Yaşam Başka Yerde

13:20

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14.25

Lingo Türkiye

18:00

Şehrime Hoş Geldiniz

19.00

Ana Haber

20.00

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