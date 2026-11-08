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Beyaz yumurta mı kahverengi yumurta mi daha sağlıklı? Gerçek bambaşka çıktı

Market alışverişinde yumurta alırken beyaz ve kahverengi kabuklu olanlar arasında seçim yapmak kafa karıştırabiliyor. Bazı tüketiciler kahverengi yumurtaların daha besleyici ve lezzetli olduğunu düşünse de uzmanlara göre bu inanışın bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. İki yumurta arasındaki gerçek fark ise sanılandan çok daha basit.

Beyaz yumurta mı kahverengi yumurta mi daha sağlıklı? Gerçek bambaşka çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İki yumurta türü arasındaki temel fark, onları yumurtlayan tavuğun cinsi. Beyaz tüylü ve beyaz kulak memeli tavuklar genellikle beyaz kabuklu yumurta verirken, kızıl veya kahverengi tüylü tavuklar kahverengi kabuklu yumurtlar.

Kabuk renginin yumurtanın içeriğiyle doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Her iki yumurta türü de benzer miktarda protein, vitamin ve mineral içeriyor.

Beyaz yumurta mı kahverengi yumurta mi daha sağlıklı? Gerçek bambaşka çıktı 1

KAHVERENGİ YUMURTA NEDEN DAHA PAHALI?

Bazı marketlerde kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre daha yüksek fiyata satıldığı görülebiliyor. Ancak bu fiyat farkı, kahverengi yumurtaların daha kaliteli veya besleyici olmasından kaynaklanmıyor. Farkın nedeni ticari koşullar ve satış tercihleri.

Uzmanlara göre yumurta seçerken kabuk renginden çok başka noktalara dikkat etmek gerekiyor.

  • Son kullanma tarihi kontrol edilmeli.
  • Kabukta çatlak veya kir bulunmamalı.
  • Yumurtanın uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalı.
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Anahtar Kelimeler:
yumurta beyaz
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