Beyaz yumurta mı kahverengi yumurta mi daha sağlıklı? Gerçek bambaşka çıktı

İki yumurta türü arasındaki temel fark, onları yumurtlayan tavuğun cinsi. Beyaz tüylü ve beyaz kulak memeli tavuklar genellikle beyaz kabuklu yumurta verirken, kızıl veya kahverengi tüylü tavuklar kahverengi kabuklu yumurtlar.

Kabuk renginin yumurtanın içeriğiyle doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Her iki yumurta türü de benzer miktarda protein, vitamin ve mineral içeriyor.

KAHVERENGİ YUMURTA NEDEN DAHA PAHALI?

Bazı marketlerde kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre daha yüksek fiyata satıldığı görülebiliyor. Ancak bu fiyat farkı, kahverengi yumurtaların daha kaliteli veya besleyici olmasından kaynaklanmıyor. Farkın nedeni ticari koşullar ve satış tercihleri.

Uzmanlara göre yumurta seçerken kabuk renginden çok başka noktalara dikkat etmek gerekiyor.