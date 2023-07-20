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  4. 220 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

220 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2023? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

20.07.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'e 220 puanla hangi üniversiteye girebileceklerini öğrenmek isteyenler ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2023 YKS sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversite tercih döneminde adaylar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alıp tercih yapacaklar. Birçok kişi internette "220 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları...

YKS'e 220 puanla hangi üniversiteye girebileceklerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Peki, 220 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte, 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları...

YKS 220 PUANLA NEREYE GİDERİM?

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz adaylara tercih konusunda rehberlik edecek.
Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her sene sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişmektedir. Adaylar, YKS üniversite taban puanlarını dikkate alıp tercih yapacak.

YKS 2023 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak 2022 taban puanlar bulunuyor.

YKS 2022 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ösym

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

yks

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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