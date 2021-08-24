23 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program birinci oldu?

23 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de FOX Ana Haber, Pilav Üstü Aşk, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Eyvah Eyvah 2 gibi programlar yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reytingleri, total, AB ve ABC olarak TİAK tarafından paylaşılıyor.

23 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de ekrana gelen "Kalp Yarası" isimli dizi, 2.sırada TV8'de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yarışması, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada "Kalp Yarası" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



