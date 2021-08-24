Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 23 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program birinci oldu?

23 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program birinci oldu?

24.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ağustos’ta yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye, Kalp Yarası, FOX Ana Haber, Pilav Üstü Aşk, Aşkın Tarifi, Eyvah Eyvah 2 gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

23 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film veya program birinci oldu?

23 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de FOX Ana Haber, Pilav Üstü Aşk, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Eyvah Eyvah 2 gibi programlar yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reytingleri, total, AB ve ABC olarak TİAK tarafından paylaşılıyor.

23 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de ekrana gelen "Kalp Yarası" isimli dizi, 2.sırada TV8'de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yarışması, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada "Kalp Yarası" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

23 Ağustos reyting sonuçları!

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

23 Ağustos reyting sonuçları!

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

23 Ağustos reyting sonuçları!

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadıOğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadı
Dedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlarDedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlar
Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştüOğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

Midilliyi kurtarmak için çıplak fotoğraflarını sattı

Midilliyi kurtarmak için çıplak fotoğraflarını sattı

İlgi her geçen gün artıyor! Turistler akın etti

İlgi her geçen gün artıyor! Turistler akın etti

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.