Apple'ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı

Apple, Masimo ile arasındaki patent ihlali davasında yeni bir kararla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Apple’ın daha önce hükmedilen 634 milyon dolarlık tazminata ek olarak 184 milyon dolar faiz ödemesine karar verdi.

TUTAR 634 MİLYON DOLARDI

Geçen yılın kasım ayında jüri, Apple’ın Apple Watch’larda kalp atış hızı izleme özelliklerinin kullanımıyla ilgili Masimo patentlerini ihlal ettiği sonucuna varmış ve Masimo’ya 634 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Yeni kararla birlikte Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar 818 milyon dolara ulaştı.

MAHKEME APPLE’IN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

Apple, tazminata faiz eklenmesinin Masimo’ya hak ettiğinden fazla kazanç sağlayacağını savunuyordu. Ancak davaya bakan Yargıç James Selna bu görüşü reddetti.

Selna, ABD Yüksek Mahkemesinin yönlendirmesini dayanak göstererek, lisans ödemelerinin alınmış olacağı tarihten itibaren işletilen faizin yalnızca patent sahibinin kaybını telafi ettiğini belirtti.

MASİMO YÜZDE 7 FAİZ İSTEMİŞTİ

Mahkeme bununla birlikte Masimo’nun talebini tamamen kabul etmedi. Masimo yüzde 7 faiz oranı istemişti; bu oran Apple’ın 243 milyon dolar faiz ödemesiyle sonuçlanacaktı.

Yargıç Selna yüzde 7’lik oranı reddetti. Bunun yerine Masimo’nun kendi borçlanma oranı esas alınarak, ihlalin başladığı tarihten itibaren yıllık bileşik faiz hesaplandı. Bu yöntem sonucunda Apple’ın ödeyeceği ek tutar 184 milyon dolar olarak belirlendi.

APPLE’IN TOPLAM FATURASI 818 MİLYON DOLARA ÇIKTI

634 milyon dolarlık ana tazminata 184 milyon dolarlık faizin eklenmesiyle Apple’ın toplam yükümlülüğü 818 milyon dolara çıktı.

Kaynak: GSMArena