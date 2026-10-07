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Apple'ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı

Apple ile Masimo arasındaki Apple Watch patent davasında Apple’ın ödeyeceği tutar daha da büyüdü. Mahkeme, daha önce verilen 634 milyon dolarlık tazminata 184 milyon dolar faiz eklenmesine karar verdi. Böylece Apple’ın toplam faturası 818 milyon dolara yükseldi.

Apple'ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı
Enes Çırtlık

Apple, Masimo ile arasındaki patent ihlali davasında yeni bir kararla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Apple’ın daha önce hükmedilen 634 milyon dolarlık tazminata ek olarak 184 milyon dolar faiz ödemesine karar verdi.

TUTAR 634 MİLYON DOLARDI

Geçen yılın kasım ayında jüri, Apple’ın Apple Watch’larda kalp atış hızı izleme özelliklerinin kullanımıyla ilgili Masimo patentlerini ihlal ettiği sonucuna varmış ve Masimo’ya 634 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Yeni kararla birlikte Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar 818 milyon dolara ulaştı.

Apple ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı 1

MAHKEME APPLE’IN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

Apple, tazminata faiz eklenmesinin Masimo’ya hak ettiğinden fazla kazanç sağlayacağını savunuyordu. Ancak davaya bakan Yargıç James Selna bu görüşü reddetti.

Selna, ABD Yüksek Mahkemesinin yönlendirmesini dayanak göstererek, lisans ödemelerinin alınmış olacağı tarihten itibaren işletilen faizin yalnızca patent sahibinin kaybını telafi ettiğini belirtti.

Apple ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı 2

MASİMO YÜZDE 7 FAİZ İSTEMİŞTİ

Mahkeme bununla birlikte Masimo’nun talebini tamamen kabul etmedi. Masimo yüzde 7 faiz oranı istemişti; bu oran Apple’ın 243 milyon dolar faiz ödemesiyle sonuçlanacaktı.

Yargıç Selna yüzde 7’lik oranı reddetti. Bunun yerine Masimo’nun kendi borçlanma oranı esas alınarak, ihlalin başladığı tarihten itibaren yıllık bileşik faiz hesaplandı. Bu yöntem sonucunda Apple’ın ödeyeceği ek tutar 184 milyon dolar olarak belirlendi.

Apple ın patent davasında fatura kabardı! Toplam tutar dudak uçuklattı 3

APPLE’IN TOPLAM FATURASI 818 MİLYON DOLARA ÇIKTI

634 milyon dolarlık ana tazminata 184 milyon dolarlık faizin eklenmesiyle Apple’ın toplam yükümlülüğü 818 milyon dolara çıktı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Apple patent
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