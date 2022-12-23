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  4. 23 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting birincisi kim?

23 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting birincisi kim?

23.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Trt1'de yeni dizi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Fox Tv'de İyilik yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

23 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting birincisi kim?

Cuma gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 23 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting birincisi kim? İşte konu hakkında tüm detaylar..

23 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık 2022 Cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

reyting 1

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

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