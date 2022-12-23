Cuma gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 23 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting birincisi kim? İşte konu hakkında tüm detaylar..

23 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık 2022 Cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

