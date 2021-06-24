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23 Haziran Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman mı, Survivor mı birinci oldu?

24.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Haziran Çarşamba akşamı Sen Çal Kapımı, Kuruluş Osman, Survivor gibi dizi ve programlar televizyonda yayınlandı. İzleyicinin ilgisine göre sıralanan reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren TİAK tarafından paylaşılıyor.

23 Haziran Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman mı, Survivor mı birinci oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları AB ve total olarak ölçülüyor. 23 Haziran Çarşamba akşamı Star TV'de Ada Masalı tekrar bölümüyle, ATV'de Kuruluş Osman sezon finali bölümüyle, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV'de Cam Tavanlar, Tv8'de Survivor, FOX TV'de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Portekiz-Fransa mücadelesi ekrana geldi.

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak.

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FOX
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