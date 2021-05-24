23 Mayıs reyting sonuçları! İşte AB ve total sıralaması…

Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarına göre TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, birinci olmuştu. Survivor, Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber, Kefaret gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorluyor.
23 Mayıs reyting sonuçları açıklanmadı.
Geçen haftanın sonuçları şöyle;
1 - TEŞKİLAT
2 - SURVİVOR
3 - TEŞKİLAT (ÖZET)
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
5 - KEFARET
1 - TEŞKİLAT
2 - TEŞKİLAT (ÖZET)
3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
4 - SURVİVOR
5 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
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