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23 Mayıs reyting sonuçları! İşte AB ve total sıralaması…

Seo Editör-8 Seo Editör-8
24.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapım birinci oluyor. FOX'ta Kefaret, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT1'de Teşkilat, TRT1'de Tozkoparan İskender reytinglerde yarıştı…

23 Mayıs reyting sonuçları! İşte AB ve total sıralaması…

Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarına göre TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, birinci olmuştu. Survivor, Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber, Kefaret gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorluyor.

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

23 Mayıs reyting sonuçları açıklanmadı.

Geçen haftanın sonuçları şöyle;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 16 MAYIS

1 - TEŞKİLAT

2 - SURVİVOR

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

5 - KEFARET

AB REYTİNG SONUÇLARI - 16 MAYIS

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 - SURVİVOR

5 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

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FOX
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