23 Nisan'a özel 'Ben Çocuğum' şarkısı

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı olan, sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı ve sanatçı Nil Karaibrahimgil’in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel şarkısı yayınlandı. (İHA)
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