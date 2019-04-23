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23 Nisan'a özel 'Ben Çocuğum' şarkısı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 08:44 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sözlerini Şermin Yaşar'ın yazdığı ve Nil Karaibrahimgil'in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği 'Ben Çocuğum' şarkısı yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı olan, sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı ve sanatçı Nil Karaibrahimgil’in besteleyip çocuklarla birlikte seslendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel şarkısı yayınlandı. (İHA)

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