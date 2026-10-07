Geçen yıl yüzde 4'tü, bu yıl yüzde 11'e çıktı! Yağışlar barajı doldurmaya başladı

Barajdaki toplam su miktarının 2,61 milyon metreküpe çıktığı belirtilirken, yağışlarla birlikte yaşanan artış kentte su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak yetkililer, su seviyesindeki yükselişe rağmen tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

TESKİ Genel Sekreteri Dr. Onur Özgül, vatandaşların su kullanımında dikkatli olması gerektiğini belirterek, "10 metreküpün altında su kullanan vatandaşlarımız yüzde 50 indirimden faydalanacak.

20 metreküpe kadar da kademeli indirim uygulanacak. Buradaki amacımız suyun daha fazla tüketilmesi değil, tasarruflu kullanılması" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır