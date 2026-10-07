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Bu hayvan tüm vücudunu tek bir duyu organı gibi çalıştırabiliyor

Bilim insanları, kalamarların vücudunda insan kulağındaki işitme hücrelerine benzeyen özel hücreler bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu hayvan tüm vücudunu tek bir duyu organı gibi çalıştırabiliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bilim insanları, kalamarların vücudunda insan kulağında bulunan işitme hücrelerine benzeyen yapılar keşfetti. Araştırmacılar, bu keşfin kalamarların çevrelerindeki su hareketlerini nasıl algıladığını anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Çalışmanın aynı zamanda insanlarda işitme kaybının nedenleriyle ilgili yeni bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.

Bu hayvan tüm vücudunu tek bir duyu organı gibi çalıştırabiliyor 1

KALAMARLARIN VÜCUDUNU İNCELEDİLER

Case Western Reserve Üniversitesi'nden araştırmacılar, uzun yüzgeçli kalamar türü üzerinde çalışma yaptı. Araştırmada henüz gelişimini tamamlamamış genç kalamarlar incelendi.

Bilim insanları, kalamarların vücudunda bulunan ve su hareketlerini algılamalarını sağlayan kıl hücrelerini tek tek inceledi.

Daha önce bu hücrelerin kalamarların baş ve kollarında bulunduğu biliniyordu. Yeni araştırmada ise hücrelerin kalamarın vücudunun çok daha büyük bir bölümüne yayıldığı ortaya çıktı.

VÜCUDUNUN FARKLI BÖLGELERİNDE BULUNDU

Araştırmacılar, kıl hücrelerinin kalamarın gövdesi, yüzgeçleri ve hareket etmesini sağlayan sifon bölgesinde de bulunduğunu tespit etti.

Bazı bölgelerde hücreler yoğun şekilde bulunurken bazı bölümlerde daha seyrek olduğu görüldü.

Özellikle kalamarın sifon bölümünün ön tarafında bu hücrelerin çok az olması dikkat çekti. Bilim insanları, bunun kalamarın hızlı hareket ettiği sırada aşırı miktarda uyarılmasını önleyen bir sistem olabileceğini düşünüyor.

Bu hayvan tüm vücudunu tek bir duyu organı gibi çalıştırabiliyor 2

İNSAN KULAĞINDAKİ HÜCRELERE BENZİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise kalamarların vücudundaki bu hücrelerin insan kulağındaki işitme hücrelerine benzemesi oldu.

İnsanlarda ses, iç kulakta bulunan koklea adı verilen bölümdeki kıl hücreleri tarafından algılanıyor. Bu hücreler ses titreşimlerini sinyallere dönüştürüyor ve sinirler aracılığıyla beyne gönderiyor.

Kalamarların vücudundaki hücreler ise ses yerine sudaki hareketleri algılıyor.

HÜCRELERİN BOYLARI FARKLI

Araştırmada kalamarın farklı bölgelerindeki hücrelerin uzunluklarının da değiştiği belirlendi.

Gövdenin yaka bölümündeki hücrelerin uzantıları ortalama 2,8 mikrometre uzunluğundayken, baş bölgesindeki hücrelerde bu uzunluk yaklaşık 14 mikrometre olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, farklı uzunluktaki hücrelerin farklı hızlardaki su hareketlerini algılamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kalamar bilim insanları organ
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